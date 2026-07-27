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В Сочи мужчина утонул в море во время шторма

Житель Ростовской области утонул в море во время шторма в Сочи.

Источник: РИА Новости

СОЧИ, 27 июл — РИА Новости. Житель Ростовской области, ушедший в пятницу купаться на дикий пляж в Сочи, утонул в море во время шторма, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.

Поисковые работы в акватории Черного моря в районе дикого пляжа «72-ой километр», по данным спасателей, шли на протяжении двух дней. Были привлечены в том числе водолазы.

«Спасатели ЮРПСО МЧС России обнаружили утонувшего в море мужчину. В пятницу вечером через службу 112 в спасательный отряд поступило сообщение, что мужчина пошел купаться в шторм и не смог выплыть на берег», — говорится в канале спасательного отряда на платформе «Макс».

Тело обнаружили на дне моря на расстоянии 130 метров от берега.

Сочинская администрация предупреждала о грозе и усилении волн на море до 1,8 метров на территории Сочи и федеральной территории Сириус 24 июля.

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