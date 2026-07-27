В Сочи мужчина утонул в море во время шторма

СОЧИ, 27 июл — РИА Новости. Житель Ростовской области, ушедший в пятницу купаться на дикий пляж в Сочи, утонул в море во время шторма, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе дикого пляжа «72-ой километр», по данным спасателей, шли на протяжении двух дней. Были привлечены в том числе водолазы.
«Спасатели ЮРПСО МЧС России обнаружили утонувшего в море мужчину. В пятницу вечером через службу 112 в спасательный отряд поступило сообщение, что мужчина пошел купаться в шторм и не смог выплыть на берег», — говорится в канале спасательного отряда на платформе «Макс».
Тело обнаружили на дне моря на расстоянии 130 метров от берега.
Сочинская администрация предупреждала о грозе и усилении волн на море до 1,8 метров на территории Сочи и федеральной территории Сириус 24 июля.