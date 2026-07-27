12 человек остаются в пунктах временного размещения после атак ВСУ на Белгород

Ночью в результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 13 человек, включая двух детей. 11-летний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, его двухлетняя сестра — в состоянии средней тяжести. Всего в стационар доставлены пятеро, при наличии показаний их направят в федеральные медицинские центры. В городе повреждены 11 многоквартирных и четыре частных дома, коммерческий объект, а также 31 транспортное средство, из которых свыше 15 сгорели. Кроме того, огнем уничтожены хозяйственные постройки и складское помещение предприятия.