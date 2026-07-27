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12 человек остаются в пунктах временного размещения после атак ВСУ на Белгород

После атаки на многоквартирные дома в Белгороде 12 человек остались в пунктах временного размещения (ПВР). Остальные жильцы находятся у родственников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

После атаки на многоквартирные дома в Белгороде 12 человек остались в пунктах временного размещения (ПВР). Остальные жильцы находятся у родственников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

В целях предотвращения аварийных ситуаций в связи с тушением пожара инженерные коммуникации в поврежденных домах были временно отключены. По словам мэра Валентина Демидова, к ликвидации последствий привлечены 63 специалиста «Белгорблагоустройства» и 21 единица техники, а также 47 рабочих управляющих компаний. Сейчас ведется расчистка территории от строительного мусора, обломков конструкций и поврежденного транспорта.

Ночью в результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 13 человек, включая двух детей. 11-летний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, его двухлетняя сестра — в состоянии средней тяжести. Всего в стационар доставлены пятеро, при наличии показаний их направят в федеральные медицинские центры. В городе повреждены 11 многоквартирных и четыре частных дома, коммерческий объект, а также 31 транспортное средство, из которых свыше 15 сгорели. Кроме того, огнем уничтожены хозяйственные постройки и складское помещение предприятия.

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