В Енисейске с работодателя взыскали 1,3 млн за травму машиниста

В Енисейске прокуратура добилась компенсации для машиниста бульдозера, который получил тяжелую травму на производстве. С работодателя взыскали 1,3 млн рублей морального вреда.
Несчастный случай произошел в августе 2024 года. Машинист ремонтировал трелевочную машину. Во время подъема тяжелой конструкции домкрат потерял устойчивость, полурама сорвалась и ударила мужчину по левой руке.
Травма оказалась тяжелой. На следующий день врачам пришлось ампутировать руку выше локтя, чтобы спасти работнику жизнь. После нескольких операций и длительного лечения ему установили III группу инвалидности. Трудоспособность мужчина утратил на 60%.
Расследование показало, что причиной ЧП стали не только действия самого работника. Комиссия установила, что работодатель не обеспечил должный контроль за безопасным выполнением работ и соблюдением требований охраны труда. Прокуратура обратилась в суд в интересах пострадавшего. Суд взыскал с компании 1,3 млн рублей компенсации морального вреда.
Работодатель пытался оспорить решение и снизить сумму выплат, но апелляционный суд оставил его без изменения. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.