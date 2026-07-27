В Енисейске с работодателя взыскали 1,3 млн за травму машиниста

Расследование показало, что причиной ЧП стали не только действия самого работника. Комиссия установила, что работодатель не обеспечил должный контроль за безопасным выполнением работ и соблюдением требований охраны труда. Прокуратура обратилась в суд в интересах пострадавшего. Суд взыскал с компании 1,3 млн рублей компенсации морального вреда.