Пловцы из 190 городов России и зарубежных стран приняли участие в юбилейном X WATERS Волга

25−26 июля в Нижнем Новгороде прошёл юбилейный, десятый заплыв X WATERS Волга. Как сообщили в министерстве спорта Нижегородской области, на старты вышли участники из 190 городов России и нескольких зарубежных стран. Соревнования включали дистанции 30, 10, 5, 3, 2 и 1 км, а также ночной заплыв на 600 м.
Победителями на 30 км стали Антон Логинов и Екатерина Филиппова. Ночной заплыв выиграли Александр Прокофьев и Марина Максимова. На 10 км первые места заняли Александр Калужский и Зоя Возьмилова. Лидерами на 5 км стали Денис Бандурин и Anna Абрагина; на 3 км — Сергей Хурсанов и Александра Куликова; на 2 км — Сергей Сафонов и Анна Артемова; на 1 км — Сергей Сафонов и Ярослава Шалунова.
«Поздравляем победителей, призеров и всех участников с яркими стартами и заслуженными результатами. Желаем новых рекордов, легкой воды и громких побед на следующих заплывах!» — заявили в минспорта.
Ранее сообщалось, что юбилейный массовый заплыв X-WATERS Волга 2026 стартовал в Нижнем Новгороде.