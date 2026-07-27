Пловцы из 190 городов России и зарубежных стран приняли участие в юбилейном X WATERS Волга

Победителями на 30 км стали Антон Логинов и Екатерина Филиппова. Ночной заплыв выиграли Александр Прокофьев и Марина Максимова. На 10 км первые места заняли Александр Калужский и Зоя Возьмилова. Лидерами на 5 км стали Денис Бандурин и Anna Абрагина; на 3 км — Сергей Хурсанов и Александра Куликова; на 2 км — Сергей Сафонов и Анна Артемова; на 1 км — Сергей Сафонов и Ярослава Шалунова.