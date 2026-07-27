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В РКБ Татарстана модернизируют операционный блок и заменят лифты

Главная задача — «осовременить» клинику и улучшить условия пребывания пациентов.

Источник: Комсомольская правда

Модернизация Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана продолжается. 21 июля медучреждение заключило второй контракт на проведение капитального ремонта — на сумму 1,76 миллиарда рублей. Весной этого года был подписан аналогичный контракт на 1,75 миллиарда.

В рамках второго этапа началась реконструкция операционного блока. В планах — увеличение количества операционных и расширение их возможностей. Согласно документации, срок завершения всех работ установлен до 1 января 2029 года. Главным исполнителем выступает ООО «РСС Инжиниринг», при этом до 40% работ будут выполнять субподрядчики.

Ранее сообщалось, что в ходе модернизации также обновят приёмно-диагностическое отделение, ряд отделений основного корпуса и других вспомогательных служб. В рамках капремонта планируется перестройка стен и карнизов, замена лифтов, а в некоторых местах — прокладка новых шахт. Также заменят окна и двери, установят несколько витражей, более 140 алюминиевых дверей (включая противопожарные), металлические противопожарные конструкции и душевые перегородки.

В РКБ заверяют, что все работы будут выполняться поэтапно, без приостановки работы больницы.

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