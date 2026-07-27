В РКБ Татарстана модернизируют операционный блок и заменят лифты

Ранее сообщалось, что в ходе модернизации также обновят приёмно-диагностическое отделение, ряд отделений основного корпуса и других вспомогательных служб. В рамках капремонта планируется перестройка стен и карнизов, замена лифтов, а в некоторых местах — прокладка новых шахт. Также заменят окна и двери, установят несколько витражей, более 140 алюминиевых дверей (включая противопожарные), металлические противопожарные конструкции и душевые перегородки.