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Брак свершился в небесах: волжане поженились в кабинке на колесе обозрения

Подняться на высоту в 51 метр вместе с женихом и невестой пришлось и сотруднице второго загса.

Молодые волжане Владимир и Алина Непеины выбрали для создания семьи уникальную дату — 22 июля, день рождения города. Необычной стала и локация для регистрации брака — кабинка колеса обозрения, рассказывает РИАЦ.

Подняться на высоту в 51 метр вместе с женихом и невестой пришлось и сотруднице второго загса. В её присутствии молодожёны дали клятвы верности, в очередной раз подтвердив, что истину, что браки совершаются на небесах.

В администрации Волжского напоминают: тем, кто хочет пожениться 22 июля 2027 года лучше записаться на бракосочетание уже сейчас — желающих может оказаться слишком много.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал о других необычных местах для выездных регистраций брака.