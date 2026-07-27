Брак свершился в небесах: волжане поженились в кабинке на колесе обозрения

Молодые волжане Владимир и Алина Непеины выбрали для создания семьи уникальную дату — 22 июля, день рождения города. Необычной стала и локация для регистрации брака — кабинка колеса обозрения, рассказывает РИАЦ.
Подняться на высоту в 51 метр вместе с женихом и невестой пришлось и сотруднице второго загса. В её присутствии молодожёны дали клятвы верности, в очередной раз подтвердив, что истину, что браки совершаются на небесах.
В администрации Волжского напоминают: тем, кто хочет пожениться 22 июля 2027 года лучше записаться на бракосочетание уже сейчас — желающих может оказаться слишком много.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал о других необычных местах для выездных регистраций брака.