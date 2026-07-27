Депутаты Заксобрания проконтролировали ремонт Димитровского моста в Новосибирске

Ремонт проезжей части улицы Лазурной — от улицы Доватора до улицы Коминтерна — в Новосибирске ведется по муниципальному контракту. Общая протяженность двух ремонтируемых участков составляет 1,7 километра. Руководитель проектов «Новосибирскавтодора» Кирилл Игнатов доложил депутатам, что работы по основному ходу завершены. На объекте установлено более 30 плавающих люков колодцев, в ближайшие дни подрядчик приступит к устройству 33 дождеприемных колодцев, которые будут заменены на новые и прочищены. Также будут заасфальтированы примыкания на площади двух тысяч квадратных метров.
— За ходом ремонта мы наблюдаем ежедневно. Видим, что техника работает. Вопрос наболевший, потому что это крупная транспортная артерия в данном микрорайоне города, — пояснил депутат Заксобрания Данила Воротников.
Глава администрации Октябрьского района Новосибирска Яков Чагин сообщил, что в этом году отремонтировали 25 тысяч квадратных метров дорог в связи с многочисленными обращениями депутатов и жителей.
— На улице Лазурной подрядчик идет с опережением графика. Стоимость работ составляет 57 миллионов рублей. И надо отметить, что идет не просто замена асфальтового покрытия, а выполняется весь комплекс работ, включая и дождеприемники, и колодцы, и выравнивание дороги, — рассказал заместитель председателя транспортного комитета Законодательного собрания Виталий Новоселов.
Следующим объектом посещения стал Димитровский мост. Директор муниципального учреждения «Гормост» Виктор Слепец сообщил, что подрядчик приступил к завершающему этапу работ на мосту.
— На текущий момент выполняем ремонт центральных полос движения моста. Мы ожидаем, что уже в конце сентября этого года запустим движение во всю ширину проезжей части, — доложил Виктор Слепец.
Контрактом предусмотрено завершение работ только в июне 2027 года, однако добиться сокращения сроков удалось за счет снижения этапности работ.
Председатель комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко подтвердил, что по темпам работ видно — мост сдадут в сентябре.
— В предыдущие годы здесь был бардак, возникали пробки, сыпались жалобы от жителей. Сегодня все спокойно проезжают. Работы идут полным ходом. Подрядчик выполняет свои обязательства, — поделился Валерий Ильенко, отметив, что профильный комитет уже на протяжении десяти лет целенаправленно контролирует ход ремонта и строительства дорог в муниципальных образованиях Новосибирской области. Сейчас работы уже выполнены на 84 процента от плана.
— Нас заверили, что на 31 августа все дорожно-строительные работы будут выполнены. Нам нужно задуматься над продолжением этой работы, ведь впереди еще сентябрь и октябрь. Думаю, что руководство области и города обратит на это внимание, — резюмировал председатель комитета Заксобрания.