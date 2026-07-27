Депутаты Заксобрания проконтролировали ремонт Димитровского моста в Новосибирске

Ремонт проезжей части улицы Лазурной — от улицы Доватора до улицы Коминтерна — в Новосибирске ведется по муниципальному контракту. Общая протяженность двух ремонтируемых участков составляет 1,7 километра. Руководитель проектов «Новосибирскавтодора» Кирилл Игнатов доложил депутатам, что работы по основному ходу завершены. На объекте установлено более 30 плавающих люков колодцев, в ближайшие дни подрядчик приступит к устройству 33 дождеприемных колодцев, которые будут заменены на новые и прочищены. Также будут заасфальтированы примыкания на площади двух тысяч квадратных метров.