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В Бурятии обновили мост на автодороге к курорту «Умхей»

Специалисты не только отремонтировали переправу, но и расчистили русло реки Улганы.

Мост через реку Улгану на автодороге, ведущей к бальнеологическому курорту «Умхей» в Курумканском районе Бурятии, открыли после ремонта, сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики. Работы провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Протяженность переправы составляет 125,5 метра. Специалисты полностью обновили мостовое полотно, установили новые перильные и металлические барьерные ограждения, выровняли земляное полотно на подходах к сооружению, а также расчистили русло реки.

«Открытие моста через Улгану — значимое событие не только для Курумканского района, но и для всей Бурятии. Это реальная помощь людям: теперь решены проблемы с доступностью социальных объектов. Одновременно мы даем импульс развитию туризма — курорт “Умхей” становится доступнее для гостей», — сказал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Коркин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.