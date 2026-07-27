В Бурятии обновили мост на автодороге к курорту «Умхей»

«Открытие моста через Улгану — значимое событие не только для Курумканского района, но и для всей Бурятии. Это реальная помощь людям: теперь решены проблемы с доступностью социальных объектов. Одновременно мы даем импульс развитию туризма — курорт “Умхей” становится доступнее для гостей», — сказал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Коркин.