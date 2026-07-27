Нижегородскую канатную дорогу начали готовить к возобновлению работы

Во время контрольных мероприятий был выявлен ряд замечаний, к устранению которых уже приступили специалисты. Проверка охватила всю техническую документацию, экспертные заключения и решения, связанные с эксплуатацией канатной дороги с момента ее запуска в 2012 году. Часть мероприятий планируется выполнить совместно с собственником объекта.