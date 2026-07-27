Нижегородскую канатную дорогу начали готовить к возобновлению работы после остановки в июле. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в ООО «Урбантех Сервис».
Во время контрольных мероприятий был выявлен ряд замечаний, к устранению которых уже приступили специалисты. Проверка охватила всю техническую документацию, экспертные заключения и решения, связанные с эксплуатацией канатной дороги с момента ее запуска в 2012 году. Часть мероприятий планируется выполнить совместно с собственником объекта.
Программа восстановления включает ремонт поврежденных элементов оборудования, дополнительную диагностику несуще-тягового каната, опор, кабин и систем безопасности. Также специалисты проверят эксплуатационную документацию и проведут дополнительную подготовку персонала.
Одним из ключевых этапов станет экспертиза промышленной безопасности. Независимые специалисты оценят техническое состояние канатной дороги, изучат документацию, проведут инструментальную диагностику и неразрушающий контроль, а также подтвердят возможность дальнейшей безопасной эксплуатации объекта. Кроме того, будут заменены элементы, срок плановой эксплуатации которых подошел к концу.
Возобновить работу канатной дороги планируют только после завершения всех восстановительных мероприятий, проведения необходимых испытаний и получения подтверждения о готовности оборудования к безопасной эксплуатации.
По итогам проверки компания намерена актуализировать внутренние регламенты, усилить контроль за соблюдением требований безопасности и внедрить дополнительные меры для повышения надежности работы канатной дороги и качества обслуживания пассажиров.
Напомним, что 5 июля 2026 года из-за ухудшения погоды движение канатной дороги остановили. На линии остались две кабины с 16 пассажирами в 200 метрах от станции «Нижегородская». Всех людей эвакуировали с помощью спасателей. Пострадавших нет. По факту произошедшего в настоящее время проводятся проверки Ростехнадзора, Прокуратуры Нижегородской области и Следственного комитета.