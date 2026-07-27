Ученый объяснил, что убивает краснокнижных птиц в Крыму

По словам ученого, численность дроф в Крыму остается относительно стабильной: от двух до двух с половиной тысяч птиц. Кроме того, на зимовку в регион прилетает еще от одной до полутора тысяч особей. Однако популяция регулярно сокращается из-за человеческого фактора.