Волгоградский БК «Доугс Титаны» вступает в борьбу за Кубок России

Структура розыгрыша выстроена так, что ценность каждой победы будет расти от этапа к этапу. Победитель «Финала четырёх» Кубка С. Н. Тараканова (26−27 сентября) присоединится к девяти командам Суперлиги (занявшим в рейтинге 6−14‑е места) в 1/16 финала — матчи этой стадии запланированы на 8 и 29 октября. На следующем рубеже, в ⅛ финала (19 ноября и 10 декабря), к борьбе подключатся ещё шесть команд Суперлиги — те, что занимают в рейтинге места с первого по шестое. В четвертьфинал (7 и 28 января) войдут и три представителя Единой лиги ВТБ. Кульминацией турнира станет «Финал четырёх», намеченный на 12−14 марта.