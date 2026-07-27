В Волгограде обновляют 12 улиц длиною более 13 километров

В Краснооктябрьском районе уже закончили обновлять более 900 метров дороги по улице Титова. Сейчас специалисты работают на улице Типографской и благоустраивают территорию у храма Иоанна Кронштадтского, создавая новые пешеходные дорожки. В Центральном районе на улицах Володарского (от Коммунистической до Мира) и Гоголя дорожные бригады завершают укладку выравнивающего слоя асфальта. В Советском районе на улицах Автомобилистов и Инструментальной подрядчики тоже укладывают выравнивающий слой.