В Перми на улице Гашкова построят поликлинику на 250 пациентов в смену

Государственная экспертиза выдала разрешение на возведение поликлиники в микрорайоне Вышка-2, обратил внимание «Новый компаньон».
Здание разместится на улице Гашкова, недалеко от остановки «Автотранспортный колледж». Общая площадь трёхэтажного здания — более 3 тысяч квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 250 посетителей в смену.
Внутри разместят кабинеты терапевтов, хирургов, онкологов, отделение физиотерапии, педиатрию и дневной стационар на пять коек.
Застройщик вывел технику на площадку и начал подготовительные работы. Строительство планируют завершить до конца 2027 года.
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