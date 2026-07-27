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В Перми на улице Гашкова построят поликлинику на 250 пациентов в смену

Работы планируют завершить до конца 2027 года.

Государственная экспертиза выдала разрешение на возведение поликлиники в микрорайоне Вышка-2, обратил внимание «Новый компаньон».

Здание разместится на улице Гашкова, недалеко от остановки «Автотранспортный колледж». Общая площадь трёхэтажного здания — более 3 тысяч квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 250 посетителей в смену.

Внутри разместят кабинеты терапевтов, хирургов, онкологов, отделение физиотерапии, педиатрию и дневной стационар на пять коек.

Застройщик вывел технику на площадку и начал подготовительные работы. Строительство планируют завершить до конца 2027 года.

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