Потери в составе и проблемы в защите: что ждёт «Балтику» в новом сезоне

Калининградской «Балтике» может быть сложно повторить прошлогодний успех. Эксперты Антон Хоменко и Виталий Макаров обсудили итоги первого матча команды против ЦСКА в эфире «Бизнес-ФМ Калининград».
Оба эксперта уверены: перестройка обороны может помешать команде побороться за место в верхней части таблицы. «Балтика» начала новый сезон с поражения от ЦСКА в Москве. Калининградцы открыли счёт уже на первой минуте, но уступили хозяевам — 1:2.
По мнению Хоменко, тревогу вызывает не только результат первого тура, но и осторожные заявления главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Ранее наставник давал понять, что повторить прошлогоднее шестое место будет трудно, а попадание в десятку сильнейших уже можно считать хорошим результатом.
Макаров среди главных проблем упомянул потери в составе и трудности, с которыми нередко сталкиваются команды после успешного первого года в РПЛ.
«Минус Кевин Андраде, — отметил Макаров, — минус, скорее всего, Макс Бориско. И я боюсь даже предположить, кто ещё, не дай бог, покинет команду. Потому что — при всём уважении к тем людям, которые к нам влились, — на мой взгляд, это пока больше минус, чем плюс».
В матче с армейцами вратарь Бориско несколько раз спас «Балтику», особенно в концовке встречи. Официальной информации о его переходе в ЦСКА на момент разговора не было. Но при этом, по словам собеседников, появились сведения, что голкипер проходит медосмотр в московском клубе.
Макаров считает, что калининградцам потребуется время, чтобы перестроить игру в обороне. Связи между защитниками формируются месяцами, а иногда и годами, тогда как летом команда лишилась одного из ключевых игроков — Кевина Андраде. Гассама не вышел в стартовом составе против ЦСКА, а сыграли с первых минут Муфи и Андерсон.
Несмотря на поражение, делать далеко идущие выводы после стартового тура эксперт не стал. По его мнению, армейцы выглядели легче и быстрее, тогда как калининградцы особенно тяжело провели первую половину встречи.
Одним из самых тревожных эпизодов Макаров назвал второй гол ЦСКА. После передачи Данила Кругового Кирилл Глебов вышел один на один и поразил ворота гостей.
«Мяч проходит через всю половину поля “Балтики”, наши ребята, простите, стоят, смотрят футбол… Глебов один на один выскакивает. Я, честно говоря, таких голов в наши ворота в прошлом сезоне не видел. И это тревожный звонок», — сказал аналитик.
Трансферное окно закроется 12 сентября, поэтому состав «Балтики» ещё может измениться. Собеседники также упомянули неподтверждённую информацию, что в случае ухода Бориско в Калининград может вернуться Евгений Латышонок.
По мнению Макарова, на данный момент Бориско сильнее бывшего голкипера «Балтики» прежде всего благодаря постоянной игровой практике. Латышонок в «Зените» чаще оставался в запасе, тогда как его конкурент Денис Адамов закрепился в рамке.
Возвращение в Калининград могло бы помочь Латышонку перезапустить карьеру. Здесь вратаря хорошо знают и помнят, поэтому такой вариант, считает Макаров, был бы полезен и футболисту, и клубу.
Первую домашнюю встречу сезона «Балтика» проведёт с московским «Динамо». Команду вновь возглавляет Сандро Шварц, который уже работал с бело-голубыми.
Макаров признался, что в первом туре не увидел у москвичей серьёзных изменений. Главную опасность по-прежнему представляют Константин Тюкавин и Бителло, однако в обороне у команды остаются проблемы.
По мнению эксперта, перед домашней игрой калининградцам важно избежать паники и сосредоточиться на собственной подготовке. Поражение на выезде от ЦСКА в стартовом туре он не считает катастрофой.
«Не должны мы проиграть эту встречу. И плюс, я уверен, что там и у ребят, у наших будут сверхмотивация и сверхжелание. Болельщик должен прийти на первую игру сезона. Ребята, надо брать очки, сто процентов!» — заявил Макаров.
Как протекала игра, читайте в материале «Клопс».