Потери в составе и проблемы в защите: что ждёт «Балтику» в новом сезоне

«Минус Кевин Андраде, — отметил Макаров, — минус, скорее всего, Макс Бориско. И я боюсь даже предположить, кто ещё, не дай бог, покинет команду. Потому что — при всём уважении к тем людям, которые к нам влились, — на мой взгляд, это пока больше минус, чем плюс».