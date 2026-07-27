Интерес нижегородцев к 5G-смартфонам вырос на 28%

Больше других к интернет-сёрфингу на высоких скоростях готовы жители двух столиц. Почти треть всех засветившихся в сети оператора 5G-устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Помимо Нижегородской области в топ-10 регионов по доле абонентов также попали Самарская, Ростовская и Свердловская области.