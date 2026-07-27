Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второе золото на чемпионате России завоевала воронежская легкоатлетка

Светлана Аплачикна победила на дистанции 1 500 метров.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге финишировал чемпионат России-2026 по легкой атлетике. Второе золото на турнире выиграла уроженка Лискинского района Светлана Аплачкина. На дистанции 1 500 метров наша спортсменка показала результат 4 минуты 15,85 секунды. Серебряная призерка Яна Перепелица (Краснодарский край) уступила Свете 11 сотых секунды, а финишировавшая третьей Анна Щагина (Москва) отстала от Аплачкиной на 62 сотые.

Напомним, что ранее Светлана Аплачкина завоевала золотую медаль на дистанции 5 000 метров. Это ее уже пятый золотой дубль на главном старте страны кряду. В 2022 году воронежская бегунья дважды выиграла в Чебоксарах, в 2023 — в Челябинске, в 2024 — в Екатеринбурге, в 2025 — в Казани.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше