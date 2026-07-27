Второе золото на чемпионате России завоевала воронежская легкоатлетка

Напомним, что ранее Светлана Аплачкина завоевала золотую медаль на дистанции 5 000 метров. Это ее уже пятый золотой дубль на главном старте страны кряду. В 2022 году воронежская бегунья дважды выиграла в Чебоксарах, в 2023 — в Челябинске, в 2024 — в Екатеринбурге, в 2025 — в Казани.