Конкурсный управляющий «Лесан Фарма» требует арест имущества на 3,4 млрд рублей

Помимо этого, управляющий ходатайствует об истребовании доказательств: выписок по расчётным счетам ООО «Югфарммед» в АО «Банк ДОМ.РФ», филиале Центральный Банка ВТБ (ПАО) и ПАО КБ «Центр-Инвест» за период с 1 января 2023 года по настоящее время, сведений о работниках и счетах компании из Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области и отделения Фонда пенсионного и социального страхования, а также базы 1С ООО «Югфарммед». Дополнительно запрошена информация об участии Баталовой Людмилы Степановны в кредитных сделках с ПАО КБ «Центр-Инвест» в период с 1 января 2023 года по 1 февраля 2025 года и сведения из УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области об истории владения рядом транспортных средств.