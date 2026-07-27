В Прикамье отменили действие всех введенных 27 июля режимов оповещения населения

Одновременно с планом «Ковер» Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь». Действие временных ограничений до 15:15 привело к задержке вылета и прилета нескольких авиарейсов. По данным онлайн-табло Международного аэропорта, в изменения в расписании затронули 17 авиарейсов, два из них отменили.