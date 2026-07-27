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В Прикамье отменили действие всех введенных 27 июля режимов оповещения населения

Режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер» действовали несколько часов.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минтербез и система оповещения населения РСЧС сообщили о снятии 27 июля в 15:00 режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковер». «Беспилотная опасность» действовала в регионе с 10:25, «Ковер» — с 08:47.

Одновременно с планом «Ковер» Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь». Действие временных ограничений до 15:15 привело к задержке вылета и прилета нескольких авиарейсов. По данным онлайн-табло Международного аэропорта, в изменения в расписании затронули 17 авиарейсов, два из них отменили.

Небо над Прикамьем защищали система ПВО Минобороны РФ и территориальные мобильные огневые группы. Утром этого же дня в регионе действовал режим «Ракетная опасность».

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