В Красноярске с 28 июля изменят схему движения на улице Дубровинского

На участке от Коммунального моста до улицы Карла Маркса запретят левые повороты в районе домов № 52, 52а, 54, 54а, 56, 62а, 62, 70, 72, 72/1, 78, 78а, 80, 82, 84, а также на съезде с моста у платной парковки.