Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске с 28 июля изменят схему движения на улице Дубровинского

Схема будет действовать на постоянной основе.

С 28 июля на улице Дубровинского в Красноярске вводится новое ограничение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На участке от Коммунального моста до улицы Карла Маркса запретят левые повороты в районе домов № 52, 52а, 54, 54а, 56, 62а, 62, 70, 72, 72/1, 78, 78а, 80, 82, 84, а также на съезде с моста у платной парковки.

Решение принято на основе компьютерного моделирования. Расчёты показали, что отмена левых поворотов повысит пропускную способность дороги и улучшит транспортную ситуацию в Центральном районе.

Новые дорожные знаки установят 28 июля. Схема будет действовать на постоянной основе. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учётом изменений.

Ранее мы сообщали, что улицу Вавилова в Красноярске частично перекроют с 25 июля.