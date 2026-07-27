В Красноярске с 28 июля изменят схему движения на улице Дубровинского

С 28 июля на улице Дубровинского в Красноярске вводится новое ограничение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
На участке от Коммунального моста до улицы Карла Маркса запретят левые повороты в районе домов № 52, 52а, 54, 54а, 56, 62а, 62, 70, 72, 72/1, 78, 78а, 80, 82, 84, а также на съезде с моста у платной парковки.
Решение принято на основе компьютерного моделирования. Расчёты показали, что отмена левых поворотов повысит пропускную способность дороги и улучшит транспортную ситуацию в Центральном районе.
Новые дорожные знаки установят 28 июля. Схема будет действовать на постоянной основе. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учётом изменений.
Ранее мы сообщали, что улицу Вавилова в Красноярске частично перекроют с 25 июля.