В красноярском роддоме № 4 появился новый УЗИ-аппарат

Аппарат установили в отделении ультразвуковой диагностики для детей. Он подходит для обследования новорожденных и детей старшего возраста. Одна из важных функций оборудования связана с диагностикой печени. С его помощью врачи смогут оценивать степень жировой инфильтрации и жесткость тканей. Это особенно важно для детей с хроническим гепатитом С, так как помогает вовремя выявлять фиброз и корректировать лечение.