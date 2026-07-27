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В красноярском роддоме № 4 появился новый УЗИ-аппарат

В Красноярском межрайонном роддоме № 4 начали использовать новый ультразвуковой аппарат экспертного класса GE Health Care Logiq P10. Оборудование стоимостью около 10 млн рублей приобрели за счет краевого бюджета.

В Красноярском межрайонном роддоме № 4 начали использовать новый ультразвуковой аппарат экспертного класса GE Health Care Logiq P10. Оборудование стоимостью около 10 млн рублей приобрели за счет краевого бюджета.

Аппарат установили в отделении ультразвуковой диагностики для детей. Он подходит для обследования новорожденных и детей старшего возраста. Одна из важных функций оборудования связана с диагностикой печени. С его помощью врачи смогут оценивать степень жировой инфильтрации и жесткость тканей. Это особенно важно для детей с хроническим гепатитом С, так как помогает вовремя выявлять фиброз и корректировать лечение.

«Теперь мы можем проводить точную диагностику быстро и комфортно для ребенка. Процедура безболезненна, не требует сложной подготовки и абсолютно безопасна», — пояснила заведующая отделением ультразвуковой диагностики для детей Надежда Самсоненко.

В минздраве отметили, что новое оборудование поможет повысить качество детской диагностики в регионе. Работы идут в рамках задач нацпроекта «Семья».