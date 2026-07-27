Росреестр проведёт аэрофотосъёмку Ворсмы 28−29 июля

Съёмочные работы пройдут 28 и 29 июля 2026 года с 10:00 до 16:00 в пределах кадастровых кварталов 52:34:0600008, 52:34:0600009, 52:34:0600010, 52:34:0600015, 52:34:0600016, 52:34:0600019, 52:34:0600020, 52:34:0600025, 52:34:0600026 и 52:34:0600027.