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Росреестр проведёт аэрофотосъёмку Ворсмы 28−29 июля

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к работам.

Источник: Время

Управление Росреестра по Нижегородской области уведомляет о плановой аэрофотосъёмке в городе Ворсма Павловского муниципального округа.

Съёмочные работы пройдут 28 и 29 июля 2026 года с 10:00 до 16:00 в пределах кадастровых кварталов 52:34:0600008, 52:34:0600009, 52:34:0600010, 52:34:0600015, 52:34:0600016, 52:34:0600019, 52:34:0600020, 52:34:0600025, 52:34:0600026 и 52:34:0600027.

Для актуализации картографических данных и земельного надзора будет использован чёрно‑белый квадрокоптер; технология обеспечивает сверхточные и высокодетализированные снимки, помогающие своевременно фиксировать изменения на земельных участках.

Заместитель руководителя Управления Максим Пайков отметил: «Все маршруты согласованы, а полёты полностью безопасны».

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к работам. При возникших вопросах — телефон для справок: 8 (831) 411‑85‑36.

Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности отменен в Нижегородской области 27 июля.