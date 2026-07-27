Росреестр проведёт аэрофотосъёмку Ворсмы 28−29 июля

Управление Росреестра по Нижегородской области уведомляет о плановой аэрофотосъёмке в городе Ворсма Павловского муниципального округа.
Съёмочные работы пройдут 28 и 29 июля 2026 года с 10:00 до 16:00 в пределах кадастровых кварталов 52:34:0600008, 52:34:0600009, 52:34:0600010, 52:34:0600015, 52:34:0600016, 52:34:0600019, 52:34:0600020, 52:34:0600025, 52:34:0600026 и 52:34:0600027.
Для актуализации картографических данных и земельного надзора будет использован чёрно‑белый квадрокоптер; технология обеспечивает сверхточные и высокодетализированные снимки, помогающие своевременно фиксировать изменения на земельных участках.
Заместитель руководителя Управления Максим Пайков отметил: «Все маршруты согласованы, а полёты полностью безопасны».
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к работам. При возникших вопросах — телефон для справок: 8 (831) 411‑85‑36.
Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности отменен в Нижегородской области 27 июля.