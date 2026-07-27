В США нашли пропавшую 40 лет назад девушку

О пропаже девушки ее родители вДансвилле (штат Нью-Йорк) заявили в марте 1985 года. Известно, что тогдадевушкаработала в ресторане «Хот-доги БольшогоХоуи» вКейп-Корале. На Рождество в 1984 году вместе со своим возлюбленным и его матерью она переехала из Нью-Йорка втрейлерныйпарк вНорт-Форт-Майерсе. По словам Трэвис, соседи ее сестры считали, что девушка была убита, а в трейлерном парке были часто слышны звуки драк.