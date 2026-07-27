В США нашли пропавшую 40 лет назад девушку

В США удалось идентифицировать останки, найденные каякерами во Флориде в мае 2024 года. Оказалось, что они принадлежат 23-летней Роуз Мари Гайхарт, пропавшей 40 лет назад, пишет New York Post.
Останки нашли в канале в северо-восточной части Кейп-Корала. Личность умершей подтвердил анализ ДНК. Ее сестра Лори Трэвис в течение нескольких десятилетий пыталась выяснить, что произошло с исчезнувшей родственницей.
О пропаже девушки ее родители вДансвилле (штат Нью-Йорк) заявили в марте 1985 года. Известно, что тогдадевушкаработала в ресторане «Хот-доги БольшогоХоуи» вКейп-Корале. На Рождество в 1984 году вместе со своим возлюбленным и его матерью она переехала из Нью-Йорка втрейлерныйпарк вНорт-Форт-Майерсе. По словам Трэвис, соседи ее сестры считали, что девушка была убита, а в трейлерном парке были часто слышны звуки драк.
Роуз Мари Гайхарт.
(Фото: Livingston County Sheriff’s Office).
Некоторые соседи также предполагали, что Гайхарт была беременна и хотела вернуться домой, но парень не отпускал ее. Были и те, кто считал, будто бы у матери молодого человека были мотивы для того, чтобы желать исчезновения его девушки.
«Мать ее парня написала нашей матери, заявив, что купила Роуз билет на автобус до дома. Она писала, что сестра пропадала по барам и плохо себя вела, так что она отправила ее обратно к матери, но моя сестра так никогда и не вернулась домой», — вспоминала Трэвис.
После того как останки Гайхарт были опознаны, полиция заявила о том, что ведется расследование по делу об убийстве.
Что произошло с пропавшей 45 лет назад миллионершей.
Ранее власти округа Риверсайд (США) идентифицировали останки, найденные 45 лет назад. Они принадлежат мультимиллионерше Тельме Гастон, чье состояние оценивалось в $20 млн. Женщина разбогатела, покупая и продавая залоговую недвижимость.
Как уточнили в офисе шерифа, в 1981 году человек, собиравший дрова возле горы Сахарная Голова и коттеджного поселка Пиньон-Крест, нашел неглубокую могилу женщины. Тогда опознать умершую не получилось из-за состояния останков. В 2022 году Бюро коронера при офисе шерифа округа Риверсайд получило грант на повторную проверку неидентифицированных останков, благодаря чему удалось выяснить личность покойной.
На момент исчезновения Тельме Гастон было 80 лет. Она пропала в июне 1981 года. Известно, что женщина оставила записку на двери своего дома в районе Сенчери Сити, в которой говорилось, что она отправилась искать кошку. Тело Гастон нашли в 80 милях (почти 129 км) от ее дома.
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