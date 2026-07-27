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В Калининград для участия в парусной регате из Санкт-Петербурга прибудут спортсмены без ног

Гонка состоится в акватории порта Пионерский.

В Калининградской области с 29 июля по 2 августа состоятся гонки в рамках парусной регаты. В соревнованиях примет участие команда спортсменов без ног — ребята едут к нам из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Ассоциация помощи инвалидам «Возможности».

Экипаж состоит из спортсменов на протезах ног, он будет бороться за победу наравне с профессионалами парусного.

спорта.

В составе команды Игорь, который потерял ногу более 20 лет назад и Дмитрий, лишившийся ноги 4 года назад. Известно, что он попал в ДТП — остановился на дороге, чтобы.

помочь водителю сломавшейся машины, а в это время в него въехал другой автомобиль.

Отмечается, что в прошлом году спортсмены заняли второе место в зачете «Впервые под парусом».

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