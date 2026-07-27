Над Черноземьем за выходные сбили более 500 БПЛА: один человек погиб и 28 ранены

В Белгородской области за два дня погиб один мирный житель, пострадали 25 человек, в том числе двое детей. По данным врио губернатора Александра Шуваева, 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, его двухлетняя сестра — в состоянии средней степени тяжести. Погибший установлен в Грайворонском округе, несовершеннолетние получили ранения в Белгороде. Всего зафиксировано 182 атаки на регион. В частности, над областью сбили 284 беспилотника, 16 раз украинские военнослужащие применяли артиллерию, авиацию и РСЗО, семь раз сбрасывали взрывные устройства с дронов.