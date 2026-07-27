Нижегородские ученые воссоздали работу человеческого мозга в микросхемах

Нижегородские ученые разработали электронную нейроморфную систему, способную обучаться и адаптироваться во время работы по принципу человеческого мозга. Разработка может найти применение в робототехнике, биомедицине и системах искусственного интеллекта, рассказали в пресс-службе ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
В основе технологии лежит мемристор — электронный элемент, выполняющий роль искусственного синапса, который соединяет два нейрона. В отличие от обычных компонентов, он не только передаёт сигнал, но и изменяет силу связи в зависимости от поступающих импульсов, имитируя работу нервной системы.
«Мы создали систему из двух искусственных нейронов, соединённых мемристором-синапсом. В ходе экспериментов второй нейрон научился подстраивать свой ритм под импульсы первого. Нам удалось зафиксировать несколько режимов такой синхронизации», — рассказал руководитель исследования, научный сотрудник лаборатории мемристорной наноэлектроники НОЦ «Физика твердотельных наноструктур» Иван Кипелкин.
По словам исследователей, созданная система способна обучаться непосредственно в процессе работы без предварительной настройки. Такой подход приближает электронные устройства к принципам функционирования человеческого мозга.
В перспективе разработку планируют использовать при создании интеллектуальных робототехнических систем, технологий распознавания образов и обработки данных с различных датчиков. Кроме того, она может стать основой для умных нейропротезов и новых методов анализа биологических сигналов.
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