Нижегородские ученые воссоздали работу человеческого мозга в микросхемах

В основе технологии лежит мемристор — электронный элемент, выполняющий роль искусственного синапса, который соединяет два нейрона. В отличие от обычных компонентов, он не только передаёт сигнал, но и изменяет силу связи в зависимости от поступающих импульсов, имитируя работу нервной системы.