В селе Краснокумском на Ставрополье установили площадку для сдачи норм ГТО

Современная спортивная площадка для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) появилась в селе Краснокумском Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Ее создали в ходе реализации госпрограммы «Спорт России».
На территории установили турники, уличные тренажеры и другие спортивные элементы. Также там уложили прорезиненное травмобезопасное покрытие. Этот объект стал третьим в Георгиевском округе, где находится село. Ранее аналогичные площадки появились в станице Александрийской и в Георгиевске.
«Несколько лет назад округ взял прочный курс на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи и старшего поколения. Не сомневаюсь, новые спортивные объекты позволят привлечь и детей, и взрослых к занятиям физкультурой», — подчеркнул глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.