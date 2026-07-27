Соцфонд скорректирует размер накопительной пенсии

В фонде уточнили, что размер увеличения будет выше, чем в 2025 году. Так, накопительные пенсии вырастут на 17,3% против 10,98% в 2025 году, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32% против 11,32% в прошлом году. По словам главы Социального фонда Сергея Чиркова, увеличить выплаты удалось благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений.