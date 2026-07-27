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В Лесосибирске попал в аварию автобус с 38 пассажирами

В Лесосибирске автобус, в котором по своим делам ехали 38 пассажиров, утром столкнулся с легковым автомобилем. Два человека обратились к.

В Лесосибирске автобус, в котором по своим делам ехали 38 пассажиров, утром столкнулся с легковым автомобилем. Два человека обратились к медикам за помощью. По данным лесосибирских сотрудников Госавтоинспекции, 57-летний водитель автобуса ПАЗ двигался по улице Мира и решил миновать перекресток с Южным проездом на запрещающий сигнал светофора. Но на свой зеленый на пересечение улиц выехала Honda — ее 48-летний водитель завершал маневр. После столкновения за помощью к медикам обратились двое пассажиров автобуса, сообщают Gornovosti.ru. Напомним, ранее мы писали, что за ночь в территориях Красноярского края три человека погибли в авариях. А также — о гибели пешехода в Красноярске после ДТП на улице Волжской.