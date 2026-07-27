Арбитражный суд признал банкротом ростовского регоператора по вывозу мусора

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом регионального оператора по сбору и вывозу мусора ООО «Экострой-Дон» с совокупным долгом перед кредиторами более 252,8 млн рублей и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).