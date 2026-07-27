На Урале начнут выплачивать больничные самозанятым, но не всем

Программа стартовала с 1 января 2026 года. Чтобы принять в ней участие самозанятый должен зарегистрироваться в Отделении Социального фонда Свердловской области и платить ежемесячные взносы. Заявление о вступлении в программу принимается на Госуслугах в приложении «Мой налог», а также в Отделениях Соцфонда. «Больничные» можно получить уже спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов.