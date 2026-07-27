Сначала барана, теперь — человека. Семья второй раз спасает тонущих на Каме

Пострадавшая — женщина в возрасте — каталась на сапе вместе с сыном. Она упала в воду, а из-за града и волн с неё слетели очки. Дезориентированная, она начала тонуть. Михаил вовремя подоспел на помощь — счёт шёл на минуты. Взрослый сын тонувшей тоже оказался в воде, но сумел самостоятельно забраться на сап. Увидев, что его маме уже пришли на помощь, мужчина решил спасти её сап-борд. Когда ему удалось доплыть до него, он поспешил на берег.