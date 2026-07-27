Сначала барана, теперь — человека. Семья второй раз спасает тонущих на Каме

Женщина с сыном едва не погибла на Каме во время прогулки на сап-бордах в минувшие выходные. Её спасли мужчины, отдыхавшие на берегу вместе с семьёй. Один из них — Михаил — бросился в воду и помог пострадавшей добраться до суши.
Примечательно, что эта семья помогает тонущим не впервые. Несколько недель назад супруга Михаила вместе с мамой вытащили из воды раненого барана. Подробнее — в материале на сайте perm.aif.ru.
Шторм в жару.
Аномальная жара в Пермском крае вывела людей к водоёмам: пляжи и берега рек уже несколько дней переполнены. Вместо с этим выросло и число происшествий на воде. Одной трагедии удалось избежать благодаря неравнодушным очевидцам.
Как рассказала корреспонденту perm.aif.ru Анастасия, её семья отдыхала на даче на берегу Камы. В какой-то момент после жары и ясной погоды резко начался шторм. Небо потемнело, пошёл град, поднялись волны. Тогда и заметили в воде женщину, которую уносило течением. Она была без спасательного жилета и явно нуждалась в помощи.
«Папа быстро достал спасательные жилеты, а муж Михаил взял их и бросился в воду. Женщину очень быстро несло течением: он доплыл, подложил под неё жилет и доставил на берег», — говорит Анастасия.
Пострадавшая — женщина в возрасте — каталась на сапе вместе с сыном. Она упала в воду, а из-за града и волн с неё слетели очки. Дезориентированная, она начала тонуть. Михаил вовремя подоспел на помощь — счёт шёл на минуты. Взрослый сын тонувшей тоже оказался в воде, но сумел самостоятельно забраться на сап. Увидев, что его маме уже пришли на помощь, мужчина решил спасти её сап-борд. Когда ему удалось доплыть до него, он поспешил на берег.
«Мы проводили её в дом, дали полотенце, спрашивали о самочувствии. Предлагали чай, еду, воду, но она отказалась, потому что была в сильном шоке и, кажется, до конца не понимала, что произошло. Сын тоже доплыл до берега, и они вместе ушли», — вспоминает Анастасия.
«Поступил как должен».
Михаилу 26 лет, он служит в Росгвардии. О случившемся на работе он не рассказывал, считая, что поступил как должен.
«Если честно, страха за себя не было. Я увидел, что женщина тонет, и бросился к ней. Если бы она утонула у нас на глазах, я бы себе этого не простил», — говорит Михаил.
Он признаётся, что выбрал службу ещё в юности — хотелось заниматься делом, которое приносит реальную пользу.
«С 17 лет я в силовых структурах: учился в институте ФСИН, работал в спецназе и до сих пор иду по этой линии. Для меня это про общественную полезность», — объясняет он.
Случайность или закономерность?
Ещё месяц назад Михаил восхищался женой и тёщей, которые спасли в этом же месте барана.
В середине июня Анастасия с мамой отдыхали на сап-бордах и заметили в воде плывущее животное. Они подплыли поближе и помогли раненому барану — связали два сапа, подняли животное и вместе с ним поплыли к берегу. У вытащенного барана оказалась глубокая рана на ноге. Нашли спасительницы и хозяев животного.
«Думаю, это просто случайность, что наша семья дважды спасала тонущих. Просто в купальный сезон постоянно на воде происходят происшествия. Место у нас не особо опасное, обычная Кама с заливами», — говорит Анастасия.
О судьбе спасённого барана семья узнаёт до сих пор, ведь пострадавший живёт рядом.
«Мы общались с хозяевами: баран жив, ветеринар его вылечил, теперь он живёт свою лучшую жизнь. Хозяева животного наши соседи, и мы часто слышим, как он бегает и мекает», — добавляет она.