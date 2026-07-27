Озеро лотосов в Среднеахтубинском районе Волгограда почти опустело

В соцсетях волгоградцы делятся: ситуация с цветением лотосов резко отличается от предыдущих лет. По их словам, там, где обычно находится спуск к воде, сейчас распустился всего один цветок. Небольшое количество растений можно заметить вдали на другом берегу, однако добраться туда затруднительно, а общее число цветов критически мало. Причины такого явления пока неизвестны.