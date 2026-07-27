Озеро лотосов в Среднеахтубинском районе Волгограда почти опустело

В пойме Среднеахтубинского района Волгоградской области почти не осталось цветущих лотосов. Очевидцы сообщают, что в этом году уникальное озеро практически опустело.
Жители Волгограда, приезжающие сюда полюбоваться распускающимся удивительными цветами, видят лишь одиночные растения у спуска и на дальнем берегу вместо привычного обильного цветения.
В соцсетях волгоградцы делятся: ситуация с цветением лотосов резко отличается от предыдущих лет. По их словам, там, где обычно находится спуск к воде, сейчас распустился всего один цветок. Небольшое количество растений можно заметить вдали на другом берегу, однако добраться туда затруднительно, а общее число цветов критически мало. Причины такого явления пока неизвестны.
Озеро лотосов является уникальной природной территорией в пойменной зоне региона. Объект обнаружили в 2007 году, когда местный житель случайно заметил странные цветы над водой. Специалисты Волгоградского государственного аграрного университета тогда подтвердили, что в водоеме акклиматизировалось редкое для этих мест растение. Заброшенный пруд быстро превратился в местную достопримечательность.
Ежегодно это место посещают тысячи туристов, чтобы полюбоваться цветением лотосов и сделать фотографии. Однако в текущем сезоне жителям и гостям региона, планирующим поездку на озеро, стоит учитывать резкое сокращение количества цветов.
Ожидать пышного зрелища в привычных местах у спуска в этом году не приходится.
Ранее сообщалось о порозовевшей воде в водоеме Волгоградской области.