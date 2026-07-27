В Татарстане храм с росписями Степана Эрьзи станет объектом культурного наследия

Деревянная церковь в татарском селе Ошторма Юмья, где сохранились росписи всемирно известного скульптора Степана Эрьзи, официально станет памятником культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Храм Казанской иконы Божьей Матери, построенный в 1843 году на средства прихожан, вскоре будет включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Интересно, что на завершение строительства Казанская духовная консистория передала более 2,2 тысячи рублей штрафных денег, взысканных с местных вотяков за тайное варение кумышки.
Церковь, возведенная в центре большой площади, до сих пор остается архитектурной доминантой села, а ее приход в начале XX века насчитывал около двух тысяч человек. Именно с открытием храма связан рост грамотности в округе: здесь действовали земская и церковно-приходская школы, а в 1885 году открылось земское училище. Но главная ценность здания — росписи алтаря и храма, выполненные в 1889 году артелью иконописцев под руководством Степана Эрьзи, тогда еще начинающего мастера. После этой работы он навсегда оставил иконопись, найдя свое истинное призвание в скульптуре.
Сегодня Казанско-Богородицкая церковь и Троицкая церковь в Лаишево — единственные храмы в Татарстане, где сохранились произведения великого скульптора. Получение охранного статуса символично совпадает с 150-летием со дня рождения Эрьзи, что делает событие особенно значимым для сохранения культурного наследия региона.