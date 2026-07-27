В Татарстане храм с росписями Степана Эрьзи станет объектом культурного наследия

Церковь, возведенная в центре большой площади, до сих пор остается архитектурной доминантой села, а ее приход в начале XX века насчитывал около двух тысяч человек. Именно с открытием храма связан рост грамотности в округе: здесь действовали земская и церковно-приходская школы, а в 1885 году открылось земское училище. Но главная ценность здания — росписи алтаря и храма, выполненные в 1889 году артелью иконописцев под руководством Степана Эрьзи, тогда еще начинающего мастера. После этой работы он навсегда оставил иконопись, найдя свое истинное призвание в скульптуре.