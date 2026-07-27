С начала года из Калининградской области отправили 40 тысяч тонн торфа в Китай, Киргизию и Казахстан

С начала года из Калининградской области отправили 40 тысяч тонн торфа в другие страны. Товар поставляли в Китай, Киргизию и Казахстан. Об этом сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора.
Товар вывезли с 1 января по 24 июля. Сотрудники ведомства проверили все партии, которые вывезли из Калининградской области. В частности, 23 июля специалисты оформили 10 фитосанитарных сертификатов на весом 224 тонны торфа, который отгрузили в Китай. Эксперты определили, что продукция полностью соответствует карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.
Первый контейнерный поезд с торфом из Калининградской области в Китай отправили в апреле 2022 года. Товар перевозили по новому железнодорожному маршруту.