13 км городских дорог ремонтируют в Волгограде дополнительно к нацпроекту

В 2026 году в Волгограде отремонтируют 12 улиц общей протяженностью более 13 километров дополнительно к работам по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Обновление магистралей, среди которых улицы в четырех районах города, финансируются за счет местного бюджета, сообщили в мэрии.
Так, в центре Волгограда уже несколько недель идет обновление дорог на площади Павших Борцов и вокруг нее, включая улицы Мира, Володарского и Гоголя.
В Краснооктябрьском районе обновили дорогу на улице Титова в верхней части. Идут работы на улице Типографской. Также приступили к комплексному благоустройству территории у храма Иоанна Кронштадтского. Там сделают освещение, парковочный карман, поставят светофоры и остановочный павильон, замостят плиткой тротуары.
В Советском районе восстанавливают более километра дорожного покрытия на улицах Автомобилистов и Инструментальной. В Красноармейском ремонтируют шесть километров дорог на улицах Лазоревой, Латвийской и Плеханова. Работы включают расширение проезжей части, замену дорожного покрытия и устройство остановочных карманов. Также ремонтируют подъездную дорогу к поселку Татьянка-2.
Завершить часть работ планируют в этом году, часть — в 2027-м.