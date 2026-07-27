Врач предупредила об рисках самолечения при ОРВИ

По словам врача, одна из самых распространенных ошибок при лечении ОРВИ — прием антибиотиков без назначения: они бесполезны против вирусов, но нарушают микрофлору и способствуют устойчивости бактерий. Также не всегда стоит сразу сбивать температуру — умеренная лихорадка помогает иммунитету, жаропонижающие обычно рекомендуют при 38−38,5 °C или при плохой переносимости, пояснила Вишнякова.