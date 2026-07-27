Врач предупредила об рисках самолечения при ОРВИ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Одновременный прием нескольких препаратов при простуде не всегда помогает выздороветь, а может наоборот, навредить, рассказала терапевт «СМ-Клиника» Александра Вишнякова.
«Во время простуды многие начинают принимать сразу несколько препаратов: жаропонижающие, противовирусные, антибиотики, витамины и различные симптоматические средства. Однако такой подход далеко не всегда помогает быстрее выздороветь, а иногда может и навредить», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Вишнякову.
По словам врача, одна из самых распространенных ошибок при лечении ОРВИ — прием антибиотиков без назначения: они бесполезны против вирусов, но нарушают микрофлору и способствуют устойчивости бактерий. Также не всегда стоит сразу сбивать температуру — умеренная лихорадка помогает иммунитету, жаропонижающие обычно рекомендуют при 38−38,5 °C или при плохой переносимости, пояснила Вишнякова.
Кроме того, врач предостерегла от одновременного приема нескольких препаратов с одинаковыми действующими веществами, чтобы не превысить безопасную дозировку.
«Главный принцип лечения вирусных инфекций — не количество таблеток, а разумный подход. В большинстве случаев именно собственная иммунная система успешно справляется с вирусом, а задача пациента — не мешать ей и своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении тревожных симптомов», — подчеркнула Вишнякова.
Специалист отметила, что при неосложненном течении заболевания чаще всего достаточно полноценного отдыха, достаточного количества жидкости, сна, увлажнения воздуха и симптоматического лечения при необходимости.
Если высокая температура сохраняется более трех дней, появляются одышка, боль в груди, спутанность сознания, выраженная слабость или после улучшения состояние вновь ухудшается, необходимо обратиться к врачу, порекомендовала Вишнякова.