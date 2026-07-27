Россияне стали чаще заказывать повседневную электронику из-за рубежа

По итогам первого полугодия 2026 года средний чек заказов электроники из-за рубежа снизился на 17%, до 45,9 тыс. руб. Об этом РБК Life сообщили в пресс-службе платформы для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping.
В первом полугодии оборот вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество заказов увеличилось на 28%. При этом спрос россиян сместился от дорогих комплектующих и игровых устройств к массовой повседневной электронике. Топ-3 категорий товаров по итогам первой половины года выглядит следующим образом:
Наушники и аудиотехника (32,15% заказов).
Компьютеры и комплектующие (21,42%).
Аксессуары (10,13%).
Для сравнения: в первом полугодии 2025 года в топ по заказам входили компьютеры и комплектующие (35,98%), игровые приставки (6,92%) и ноутбуки (6,38%).
Самым популярным брендом техники у россиян остается Apple с долей 28,59%. На второе место поднялся Xiaomi (4,97%), которого не было в топ-5 годом ранее. Asus, занимавший в 2025 году второе место (4,67%), опустился на четвертое (2,59%). Samsung, имевший в 2025 году долю 3,05%, в 2026 году не вошел в топ-5. В пятерку также вошли Ray-Ban (3,06%) и Oura (1,75%).
Самыми популярными у россиян товарами оказались беспроводные наушники Apple AirPods 4 (2,85% заказов), AirPods Pro 3 (1,77%), медиаплеер NVIDIA SHIELD Android TV Pro (0,96%), умные очки Ray-Ban (0,82%) и Apple Earpods (0,82%). В 2025 году в топе был предзаказ на Nintendo Switch 2 (2,89%) и компьютер Apple Mac Mini M4 (1,91%).
Что россияне заказывают из Китая.
Чаще всего россияне заказывают из Китая обувь — уже второй год подряд эта категория остается лидером, однако ее доля сократилась на 17,14% в пользу других. Следующей по популярности оказалась одежда, показавшая рост на 4,79%, а тройку лидеров замыкают аксессуары с долей 8,97% против 4,21% в 2025 году.
В то же время значительно снизился спрос на электронику — с 9,36% в 2025-м до 5,09% в 2026-м, а также на товары для спорта и отдыха — с 8,12 до 6,77%.
Какие бренды в топе у россиян.
Наиболее востребованным у россиян брендом оказался Nike с долей 14,39% против 26,39% в 2025-м. На втором месте — бренд спортивной одежды и обуви New Balance (11,31%), а на третьем — Adidas (8,12%). Топ дополнили Uniqlo и Warrior с долями 3,3 и 2,32%, а вот Air Jordan и Asics, которые замыкали пятерку лидеров в прошлом году, в этом в нее не попали.
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