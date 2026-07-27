Россияне стали чаще заказывать повседневную электронику из-за рубежа

Наиболее востребованным у россиян брендом оказался Nike с долей 14,39% против 26,39% в 2025-м. На втором месте — бренд спортивной одежды и обуви New Balance (11,31%), а на третьем — Adidas (8,12%). Топ дополнили Uniqlo и Warrior с долями 3,3 и 2,32%, а вот Air Jordan и Asics, которые замыкали пятерку лидеров в прошлом году, в этом в нее не попали.