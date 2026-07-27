Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми около десяти человек пострадали из-за жары

Пермь 26 июля преодолела температурный максимум.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю в Перми девять жителей обратились за медицинской помощью из-за жары. Среди них были пять взрослых и четверо детей. У всех медики выявили признаки теплового удара. Об этом сообщили на Пермской станции скорой медицинской помощи.

Напомним, Пермь 26 июля преодолела температурный максимум на 0,2 градуса. Побит рекорд 55-летней давности в +32,6 градуса. Новая рекордная высота составила +32,8 градуса.

Врачи отмечают, что к основным признакам теплового удара относятся головная боль и головокружение, повышение температуры тела, учащенный пульс и дыхание. У человека также могут появиться возбуждение, сухость кожи и отсутствие потоотделения.

В жаркую погоду специалисты советуют выбирать свободную одежду из легких материалов, не находиться долго под прямыми солнечными лучами и регулярно пить воду.