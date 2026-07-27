В Калининграде спасли пациента с раком нижней челюсти, который изначально думал, что это язвочка на десне

В онкологическом центре в Калининграде врачи провели сложную высокотехнологичную операцию пациенту со злокачественной опухолью нижней челюсти. Хирургам удалили часть пораженной кости вместе с опухолью и метастазами в лимфатических узлах. Удалось максимально сохранить структуры, отвечающие за речь, глотание и внешний вид пациента. Об этом рассказали в медучреждении.