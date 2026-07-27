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В Калининграде спасли пациента с раком нижней челюсти, который изначально думал, что это язвочка на десне

Врачи онкологического центра провели сложную операцию.

Источник: Комсомольская правда

В онкологическом центре в Калининграде врачи провели сложную высокотехнологичную операцию пациенту со злокачественной опухолью нижней челюсти. Хирургам удалили часть пораженной кости вместе с опухолью и метастазами в лимфатических узлах. Удалось максимально сохранить структуры, отвечающие за речь, глотание и внешний вид пациента. Об этом рассказали в медучреждении.

Известно, что 61-летний мужчина обратился к стоматологу с незаживающей язвой на десне, лечение не помогало. Биопсия, результаты подтвердила наличие злокачественной опухоли. Она, как выяснили специалисты онкоцентра, распространилась на костную ткань нижней челюсти.

Во время операции хирурги удалили опухоль, часть челюсти и пораженные метастазами лимфатические узлы шеи.

После получения результатов гистологического исследования на консилиуме определят дальнейшую тактику лечения, включая необходимость химии.

Отметим, с начала года специалисты онкологического центра уже выполнили три подобных операции.

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