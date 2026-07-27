Уроки пользования ИИ нужно вводить с первого класса, считает сенатор

«Не секрет, что уже со школьной скамьи ребята выполняют домашние задания с помощью ИИ, а за студентов он даже может написать диплом. Поэтому с самого раннего детства нужно держать в поле зрения умение ребенка логически мыслить, рассуждать, развивать его творческие навыки и способности», — подчеркнула сенатор.