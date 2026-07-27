Уроки пользования ИИ нужно вводить с первого класса, считает сенатор

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Уроки культуры пользования искусственным интеллектом нужно вводить с первого класса, но никакие технологии не заменят учителя и «интеллект естественный», считает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
«Считаю, что уже с первого класса нужно вводить уроки культуры пользования искусственным интеллектом, одновременно подчеркивая, что никакие технологии не заменят учителя и интеллект естественный», — сказала Гумерова «Парламентской газете».
Она отметила, что все решения и в образовании, и в медицине, и во всех других сферах остаются за человеком.
«Не секрет, что уже со школьной скамьи ребята выполняют домашние задания с помощью ИИ, а за студентов он даже может написать диплом. Поэтому с самого раннего детства нужно держать в поле зрения умение ребенка логически мыслить, рассуждать, развивать его творческие навыки и способности», — подчеркнула сенатор.
Гумерова добавила, что со временем «какие-то красные линии появятся», но ограничения, по ее словам, не должны мешать развитию технологий и укреплению технологического лидерства России в мире.