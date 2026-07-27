28 июля исполняется 1038 лет с Крещения Руси

«Известна история состязания этих представителей, каждый из которых рассказывал о своей вере. Интересно, что князю стало ближе всего именно православное, восточное христианство. Ведь к нему приезжали католики с Запада и во многом ему могло быть выгодно объединение с европейским христианством: это имело бы политическое значение. С другой стороны, был Хазарский каганат, где распространялось мусульманство. Но, тем не менее, когда князь Владимир посмотрел на картину Страшного Суда, то захотел быть по правую сторону от Христа — там, где будут праведники», — пояснил Николай Конюхов.