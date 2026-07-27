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Лукашенко сказал, какое предприятие досталось Беларуси непросто

Лукашенко высказался о непросто доставшемся Беларуси предприятии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какое предприятие досталось Беларуси непросто, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Об этом говорилось на встрече белорусского лидера с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.

Положительно оценив посещение российским политиком Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), Лукашенко заявил, что хотел попросить помощь для объединения усилий. И заметил, что в Центральном федеральном округе РФ немало сделано в этом направлении. Также он рассказал, что Беларуси непросто досталось такое предприятие как БНБК и раскрыл детали.

— Мы сотрудничали с Китайской Народной Республикой, спасибо им за то, что они нам и технологиями помогли, и в строительстве, — пояснил он.

И затем подчеркнул, что тем не менее работать на предприятии следует белорусским и российским специалистам, так как создано единое пространство.

— Все, что есть в России в этом плане, и все, что есть в Беларуси, должно работать в едином ключе, — уверен глава республики.

Поэтому белорусский президент предложил объединить усилия Беларуси и России в сфере биотехнологий. И организовать совместную работу БНБК с аналогичными предприятиями в РФ.

Ранее Александр Лукашенко сказал о культуре обслуживания и доброжелательности в торговле.

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