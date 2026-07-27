Лукашенко сказал, какое предприятие досталось Беларуси непросто

Положительно оценив посещение российским политиком Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), Лукашенко заявил, что хотел попросить помощь для объединения усилий. И заметил, что в Центральном федеральном округе РФ немало сделано в этом направлении. Также он рассказал, что Беларуси непросто досталось такое предприятие как БНБК и раскрыл детали.