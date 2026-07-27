Лидеру воронежской группы «Сектор Газа» могло бы исполниться 62 года

27 июля фронтмену культовой музыкальной группы «Сектор Газа» Юрию Клинских, более известному под сценическим псевдонимом Хой, исполнилось бы 62 года.
Музыкант родился в Воронеже в семье инженера авиационного завода Николая Митрофановича Клинских и клепальщицы Марии Клинских. С самого детства Юрий увлекался музыкой, однако музыкального образования он так и не получил. Интерес к стихосложению будущему фронтмену культовой группы привил отец, который писал стихи и пробовал публиковаться.
Окончив школу, Юрий трудился на заводе и параллельно учился на шофёра. Затем последовала служба в армии. Вернувшись, музыкант на протяжении пяти лет проработал инспектором ГАИ, неся службу на перекрёстке у «Пролетария» и на площади Ленина. Последние месяцы контракта дослуживал во вневедомственной охране, после чего сменил несколько профессий — работал фрезеровщиком, оператором станка и грузчиком. В свободное время Юрий играл на гитаре и сочинял песни.
Свой первый акустический альбом музыкант записал в 1981 году на магнитофон. После открытия в 1987 году в Воронеже рок-клуба он стал его постоянным посетителем. Уже тогда там прошёл концерт, на котором Юрий исполнил несколько собственных композиций.
В течение полугода музыкант выступал сольно под названием «Сектор Газа», полученным благодаря прозвищу части Левобережного района Воронежа, известного напряжённой экологической ситуацией и криминогенной обстановкой.
Первый электрический состав коллектива сформировался только в июне 1988 года. А широкую известность группа «Сектор газа» получила в 1990 году.
Несмотря на то, что Юрий Хой ушёл из жизни в 2000 году, его творчество остаётся важной частью отечественной рок-культуры. Песни, объединившие панк-рок, фольклорные мотивы и разговорную речь, продолжают находить слушателей спустя десятилетия. На Левобережном кладбище у могилы музыканта по-прежнему появляются цветы. Помимо них поклонники оставляют у надгробия и маленькие символы — кассеты, значки, рисунки.
Напомним, что в мае в Воронеже открыли мемориальную доску Юрию Хою. Её разместили на фасаде дома, в котором проживал музыкант. В этот же день в столице Черноземья проходили съёмки фильма о группе «Сектор Газа», главную роль в котором сыграл актёр Никита Кологривый.