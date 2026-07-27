Лидеру воронежской группы «Сектор Газа» могло бы исполниться 62 года

Окончив школу, Юрий трудился на заводе и параллельно учился на шофёра. Затем последовала служба в армии. Вернувшись, музыкант на протяжении пяти лет проработал инспектором ГАИ, неся службу на перекрёстке у «Пролетария» и на площади Ленина. Последние месяцы контракта дослуживал во вневедомственной охране, после чего сменил несколько профессий — работал фрезеровщиком, оператором станка и грузчиком. В свободное время Юрий играл на гитаре и сочинял песни.