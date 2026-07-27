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Лидеру воронежской группы «Сектор Газа» могло бы исполниться 62 года

Творчество Юрия Клинских «Хоя» остаётся важной частью отечественной рок-культуры.

Источник: АиФ Воронеж

27 июля фронтмену культовой музыкальной группы «Сектор Газа» Юрию Клинских, более известному под сценическим псевдонимом Хой, исполнилось бы 62 года.

Музыкант родился в Воронеже в семье инженера авиационного завода Николая Митрофановича Клинских и клепальщицы Марии Клинских. С самого детства Юрий увлекался музыкой, однако музыкального образования он так и не получил. Интерес к стихосложению будущему фронтмену культовой группы привил отец, который писал стихи и пробовал публиковаться.

Окончив школу, Юрий трудился на заводе и параллельно учился на шофёра. Затем последовала служба в армии. Вернувшись, музыкант на протяжении пяти лет проработал инспектором ГАИ, неся службу на перекрёстке у «Пролетария» и на площади Ленина. Последние месяцы контракта дослуживал во вневедомственной охране, после чего сменил несколько профессий — работал фрезеровщиком, оператором станка и грузчиком. В свободное время Юрий играл на гитаре и сочинял песни.

Свой первый акустический альбом музыкант записал в 1981 году на магнитофон. После открытия в 1987 году в Воронеже рок-клуба он стал его постоянным посетителем. Уже тогда там прошёл концерт, на котором Юрий исполнил несколько собственных композиций.

В течение полугода музыкант выступал сольно под названием «Сектор Газа», полученным благодаря прозвищу части Левобережного района Воронежа, известного напряжённой экологической ситуацией и криминогенной обстановкой.

Первый электрический состав коллектива сформировался только в июне 1988 года. А широкую известность группа «Сектор газа» получила в 1990 году.

Несмотря на то, что Юрий Хой ушёл из жизни в 2000 году, его творчество остаётся важной частью отечественной рок-культуры. Песни, объединившие панк-рок, фольклорные мотивы и разговорную речь, продолжают находить слушателей спустя десятилетия. На Левобережном кладбище у могилы музыканта по-прежнему появляются цветы. Помимо них поклонники оставляют у надгробия и маленькие символы — кассеты, значки, рисунки.

Напомним, что в мае в Воронеже открыли мемориальную доску Юрию Хою. Её разместили на фасаде дома, в котором проживал музыкант. В этот же день в столице Черноземья проходили съёмки фильма о группе «Сектор Газа», главную роль в котором сыграл актёр Никита Кологривый.

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