В Волгограде высадили больше 1,5 тысячи саженцев

А ранее, в преддверии Дня Победы прошёл субботник на восточном склоне Мамаева кургана в районе «Аллеи железнодорожников» и Памятного знака, посвященного героям Сталинградской битвы. Также благоустроены мемориалы и стелы, установленные на территориях предприятий в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.