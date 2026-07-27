В Волгограде высадили больше 1,5 тысячи саженцев

Волгоградские железнодорожники высадили в первом полугодии 2026 года больше 1,5 тысячи саженцев деревьев и кустарников — так они поддержали всероссийскую акцию «Сохраним лес».
В рамках развития эковолонтерства и культуры ответственного потребления специалисты собрали и передали на утилизацию 3,7 тонны макулатуры и более 200 кг пластика.
К природоохранной деятельности присоединились и воспитанники Приволжской детской железной дороги — в рамках проекта «Водорослям крышка. Амбассадоры рек» они выпустили в Волгу около 10 тысяч мальков травоядных рыб.
А ранее, в преддверии Дня Победы прошёл субботник на восточном склоне Мамаева кургана в районе «Аллеи железнодорожников» и Памятного знака, посвященного героям Сталинградской битвы. Также благоустроены мемориалы и стелы, установленные на территориях предприятий в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.