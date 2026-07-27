В Онкоцентре врачи спасли 61-летнего пациента с раком нижней челюсти

«Опухоли полости рта часто маскируются под обычные стоматологические заболевания. Именно поэтому любые язвы, эрозии или образования, которые не заживают в течение двух-трех недель, должны стать поводом для более углубленного обследования. Своевременно выполненная биопсия позволяет поставить диагноз на ранней стадии и значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Сегодня специалисты Онкологического центра выполняют сложнейшие операции при опухолях головы и шеи, используя современные хирургические технологии и сохраняя пациентам не только жизнь, но и качество жизни», — рассказал и.о. главврача Онкоцентра Степан Миракян.