В Онкоцентре врачи спасли 61-летнего пациента с раком нижней челюсти

Фото: минздрав области.
Специалисты Онкологического центра выполнили сложную высокотехнологичную операцию 61-летнему пациенту со злокачественной опухолью нижней челюсти. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.
Мужчина обратился к стоматологу с длительно незаживающей язвой на десне. Несмотря на проведенное консервативное лечение, образование не исчезало. После консультации челюстно-лицевых хирургов пациенту выполнили биопсия, результаты которой подтвердили наличие злокачественной опухоли. Для дальнейшего обследования и лечения мужчину направили в Онкоцентр. Дообследование показало, что опухоль распространилась на костную ткань нижней челюсти.
Как отметил врач-онколог, специалист по опухолям головы и шеи Артем Ильин, перед выбором тактики лечения каждому пациенту проводится полный комплекс обследований.
«При опухолях головы и шеи крайне важно определить точную стадию заболевания, оценить распространенность процесса, наличие метастазов в лимфатических узлах и других органах. Только после этого определяется объем хирургического вмешательства и дальнейшее лечение», — рассказал он.
Во время операции хирурги удалили первичную опухоль вместе с пораженным участком нижней челюсти размером около 6×2 см. Одновременно была выполнена двусторонняя лимфодиссекция — удаление лимфатических узлов шеи, пораженных метастазами.
Особую сложность представляло расположение опухоли и метастазированных лимфоузлов. В зоне вмешательства проходят крупные сосуды и нервные стволы, отвечающие за речь, глотание и мимику. Перед хирургами стояла задача не только полностью удалить опухоль, но и максимально сохранить эти структуры, а также каркас нижней челюсти, чтобы минимизировать косметический дефект. Такой подход позволит пациенту в дальнейшей перспективе выполнить реконструктивное протезирование и восстановить утраченный участок челюсти и зубной ряд.
В ближайший послеоперационный период питание будет осуществляться через зонд до полного формирования рубца. После получения результатов гистологического исследования на онкологическом консилиуме также определят дальнейшую тактику лечения, включая необходимость проведения химиолучевой терапии.
«Опухоли полости рта часто маскируются под обычные стоматологические заболевания. Именно поэтому любые язвы, эрозии или образования, которые не заживают в течение двух-трех недель, должны стать поводом для более углубленного обследования. Своевременно выполненная биопсия позволяет поставить диагноз на ранней стадии и значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Сегодня специалисты Онкологического центра выполняют сложнейшие операции при опухолях головы и шеи, используя современные хирургические технологии и сохраняя пациентам не только жизнь, но и качество жизни», — рассказал и.о. главврача Онкоцентра Степан Миракян.