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В Красноярске за выходные выявили более 60 нарушений у мотоциклистов и пользователей СИМ

В Красноярске сотрудники мотовзвода полка ДПС за минувшие выходные выявили более 60 нарушений среди водителей мототранспорта и пользователей средств индивидуальной мобильности.

В Красноярске сотрудники мотовзвода полка ДПС за минувшие выходные выявили более 60 нарушений среди водителей мототранспорта и пользователей средств индивидуальной мобильности.

По данным Госавтоинспекции, более 50 административных правонарушений допустили водители мотоциклов. Ещё свыше 10 нарушений зафиксировали у пользователей СИМ. Особое внимание инспекторы уделяли тем, кто управлял транспортом без водительских прав. За выходные таких нарушителей оказалось 9 человек. Также сотрудники ДПС задержали одного нетрезвого водителя.

Среди частых нарушений были езда без защитного шлема, превышение скорости и выезд на встречную полосу. В полиции отметили, что такие действия повышают риск аварий и серьёзных травм.

Инспекторы мотовзвода призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, использовать защитную экипировку и не садиться за руль в состоянии опьянения.