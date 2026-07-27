Соцфонд рассказал, от чего зависит размер соцвыплат медперсоналу

Согласно данным ведомства, при выполнении или перевыполнении месячной нормы часов медик получит максимальную выплату. Если норма не закрыта, сумму надбавки пропорционально урежут. Так, например, если врач уйдет в отпуск и отработает только часть нормы часов, ему перечислят меньшую сумму.