Администрацию Куеды обязали выплатить 50 тыс. рублей родителям покусанного собакой мальчика

Инцидент произошел 25 апреля 2026 года. На пересечении ул. Уральской и Карла Либкнехта на девятилетнего мальчика набросилась собака. Проходивший мимо мужчина сумел отогнать животное и помог ребенку добраться до дома. После лечения на теле мальчика остались следы от укусов, у ребенка сформировался устойчивый страх перед собаками.