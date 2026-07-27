Катерина Шпица сразится в кулинарной битве против Константина Ивлева

— Я в долгожданном декрете, у меня наконец-то много свободного времени, я могу отрываться на кухне и много экспериментировать. Для меня домохозяйка — долгожданная ипостась. Сегодня мы с мужем выясняем, кто лучше готовит, — рассказала 40-летняя актриса.