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Поставщик питания в омскую школу не смог оспорить штраф за бутерброды

Омский областной суд оставил без изменения постановление районного суда о привлечении ООО «Питание ПРО» к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ. Об этом в понедельник, 27 июля 2026 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области.

Источник: «СуперОмск»

«Судом установлено, что вместо положенного по меню горячего питания школьники одной из омских школ в отдельные дни получали лишь бутерброды и холодные закуски с соком. Общество, приняв пищеблок в надлежащем состоянии, не уведомляло заказчика о проблемах и не согласовывало замену блюд. Документальных подтверждений объективных причин для отступления от меню суду не представлено», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что суд признал наказание в виде административного штрафа законным и соразмерным: постановление вступило в силу.