Поставщик питания в омскую школу не смог оспорить штраф за бутерброды

«Судом установлено, что вместо положенного по меню горячего питания школьники одной из омских школ в отдельные дни получали лишь бутерброды и холодные закуски с соком. Общество, приняв пищеблок в надлежащем состоянии, не уведомляло заказчика о проблемах и не согласовывало замену блюд. Документальных подтверждений объективных причин для отступления от меню суду не представлено», — говорится в официальном сообщении.